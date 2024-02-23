Deprem okullarını yıksa da ‘dron’ projesini tamamlamalarına engel olmadı

Elbistan Yavuz Selim Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin Bilişim Teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencileri, depremden önce başlattıkları ‘dron’ projesini, okulları yıkılmasına rağmen tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Birçok parçası, 3D yazıcı ile okulda yapılan özel dron, böylece piyasadaki muadillerinin de 3’te 1 fiyatına mal edildi.

Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçtiğimiz yıl Bilişim Teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencileri zirai ilaçlama, yük taşıma ve tohum ekimi başta olmak üzere 3B modülleme ile haritalandırma gibi çalışmalarda kullanmak üzere özel bir dron projesi yapımı için kolları sıvamıştı. Dronun plastik aksamı, tüm modelleme ve teknik çizimleri yapılarak okula ait 3D yazıcıda üretilmişti. 6 Şubat 2023’teki asrın felaketinde ağır hasar aldıktan sonra kontrollü olarak yıkıldı. Okul da başka bir binada eğitim faaliyetlerini sürdürmek zorunda kaldı. Yaşanan tüm olumsuzluklar, öğrenci ve öğretmenleri yıldırmadı. Projeyi tamamlamak için uzun uğraş veren öğretmen ve öğrenciler, tasarımını yaptıkları dronu uçurarak amaçlarına ulaştı. 6 motorlu olan dron 40 dakika havada kalma özelliğine sahip.

Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Doğan, ‘dron’ projesinin, öğrencilerin mesleki ve teknik gelişimi açısından önemli bir eşik olduğunu söyledi.

Drona ait parçaların önemli bir kısmını kendi çabaları ile ürettiklerini hatırlatan Doğan, bu sayede de maliyette önemli bir avantaj sağladıklarını vurguladı.

Tasarım aşamasından uçuşa kadar, büyük bir emek harcandığının altını çizen Doğan, “Okulumuzda ‘dron’ projesi başlatmıştık. Elbistan’da bir ilk olan bu projede malzeme temininden tasarım işlemlerine kadar bütün süreci okulumuzun Bilişim Teknolojileri alanında gerçekleştirdi. Plastik aksamını, 3D yazıcımızla ürettik. Tasarımını da 3 boyutlu tasarım programlarında yaptık. Bulabildiğimiz ölçüde yerli malzemeler kullanmaya çalıştık. Fiber karbon malzemelerini, diğer ekipman ve bazı elektronik malzemeleri dışarıdan tedarik ettik. Yaşadığımız deprem nedeniyle gecikme yaşasak da montajını tamamlayıp test uçuşlarını yaptık” dedi.

Dronun, ilk uçuşunu başarılı şekilde tamamladığını anlatan Doğan, “90 cm frame uzunluğunda 6 motorlu 40 dakika uçuş süresine sahip dron üretimini tamamladık ve ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdik. Dronumuz 10 km çapında hareket etmekte ve faydalı yük taşıyabilmektedir. Eklenebilecek farklı modüllerle tohum ekimi, 3B modelleme, gözlem gibi farklı görevleri icra edebilmektedir.

Bu dronu üretirken öğrencilerimizde teknoloji üretimi konusunda becerilerini geliştirmek ve alana olan ilgilerini artırmayı amaçlasak da ilçemizin geleceği adına da faydalı işlerde kullanmayı istedik. Dronumuz, dağlarımızı haritalandırıp havadan meşe palamudu ekimi yapmaya da imkan tanıyacak şekilde dizayn edildi. Okulumuz Bilişim Teknolojileri alanında dronun tüm uçuş denemeleri bittikten sonra yeni bir dron üretimi yapmak için hazırlıklarımızı başlattık. Yeni üretmeyi planladığımız dron çok daha farklı bir konseptte geliştirilecek. Hedefimiz daha büyüklerini, daha performansı yüksek dronları üretmek” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin de çalışmalarda etkin rol aldığını dile getiren Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Doğan, “Emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.