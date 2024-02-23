İş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı

Elbistan’da, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) toplantısı, paydaş kurum ve işletmelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, Elbistan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasın Okul Müdürü Birkan Şatıroğlu yaptı.

Şatıroğlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemler konusunda işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin de, ustalara ve meslek odalarının temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Çetin, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak talep olması durumunda her türlü desteği verebileceklerini söyledi.

İSG Uzmanı Mikail Koç ise, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi hakkında Avrupa -Türkiye karşılaştırmalarıyla örneklerle konunun önemini anlattı.

Toplantıya katılan oda temsilcilerinden Bayram Budak ise, ustalara her eğitim öğretim yılın başında Milli Eğitim kanalıyla eğitim verilmesini istedi.

Adem Demir de, İSG konusunda uzman desteği alınmasının küçük maliyetli olduğunu riske girmenin yersiz olduğuna dikkat çekti.

Memati Bilir, kentteki öğrencilerin sanayiye kazandırılması için pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Yunus Ağır ise, ustaların öğrencilere güncel hayat değerleriyle yaklaşması gerektiğini yoksa çırakların sanayiye alışmadan kaçtığını belirtti. Onların aldığı kanaldan girmemiz gerekir şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Toplantıda, İSG konusunda yapılacaklar konusunda iş yerlerinin ara ara denetlenmesi gereği vurgulandı. Oda üyelerine İSG konusunda eğitim verilmesinin yasal zorunluluğu ve ne kadar gerekli olduğu belirtildi. Oda temsilciliklerinin okula bu konularda destek vermelerinin okul-işyeri arasındaki iletişim ve koordinasyon konularındaki önemi anlatıldı.