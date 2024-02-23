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ASELSAN Genel Müdürü Akyol: “ASELSAN’ın misyonu KAAN’ı ‘BİLGE KAAN’ yapmak”

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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ilk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN’a ilişkin, “ASELSAN’ın misyonu KAAN’ı ‘BİLGE KAAN’ yapmak” dedi.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol: “ASELSAN’ın misyonu KAAN’ı ‘BİLGE KAAN’ yapmak” mask
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ASELSAN Genel Müdürü Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından projede emeği geçenlere teşekkür mesajı yayımladı. Milli Muharip Uçak KAAN için özel çaba ve emek harcandığına dikkati çeken Akyol, “ASELSAN’ın misyonu KAAN’ı ‘BİLGE KAAN’ yapmak. Çelik kanatlar, Türk mühendisliğinin rüzgarı ve oyun değiştiren teknolojilerle en yükseklere ulaşacak. Arkasında nasıl bir gayret ve fedakarlık olduğuna bizzat şahidiz. Gece gündüz çalışan, KAAN’ı çok daha ileri teknolojik seviyelere taşıyacak olan başta TUSAŞ‘daki çalışma arkadaşlarımızı, ASELSAN mühendislerimizi ve teknik ekiplerimizi, emeği geçen bütün paydaşları tebrik ederim. İstiklal ve İstikbalimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

23 Şub 2024 - 14:05 İHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  İha

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