Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kaykusuz’un kullandığı 34 DGG 189 plakalı otomobil, hal kavşağını geçtiği sırada önünde seyreden M.E.Y. idaresindeki 46 ACU 196 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada, sürücülerden Mustafa Kaykusuz olay yerinde hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Kaykusuz’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.