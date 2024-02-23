Cepten ilk "alo"nun üzerinden 30 yıl geçti

AA muhabirinin, cep telefonu şebekelerinin hizmet vermeye başlamasının yıl dönümü dolayısıyla derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 1991'de araç telefonları aracılığıyla 1G teknolojisiyle tanışıldı.

Ülkede internet kullanımı 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G teknolojisi ise 1994'te kullanılmaya başlandı.

Dönemin Başbakanı Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 30 yıl geride kaldı.

Sesin yanında datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisi sayesinde yeni imkanlara kavuştu.

Türkiye ile birlikte dünyanın bu dönemde kullanmaya başladığı "mobil internet erişim teknolojisi" olarak adlandırılan ve her yere kesintisiz iletişim sağlamak için geliştirilen bu teknolojide "hız" ön plana çıkarken farklı hizmetler de önem kazandı.

Türkiye'de internet kullanımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 1993'ten bugüne geniş bant internet kullanımı hızla arttı.

2008'de 6 milyon olan geniş bant internet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 94,3 milyona, toplam mobil abone sayısı ise 65 milyondan 92,8 milyona çıktı.

4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam edilirken işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 549 kilometreye ulaştı.

Yeni teknolojiyle mobil şebeke işletmecilerine tahsisli mevcut frekans miktarı 183 MHz'den 549 MHz'ye yükseldi.

Veri indirme hızı arttı

4,5G'de hız, kullanılan cihazlara göre değişmekle birlikte veri indirmede 100-150 Mbps'den başlayıp 375 Mpbs seviyelerine kadar çıktı. 2 gigabayt büyüklüğündeki bir video 3G'de 780 saniyede yüklenirken 4,5G'de 54 saniyede indirilebilir hale geldi.

Türkiye'de hizmet sunan işletmecilerin, halihazırda kurulu bulunan 2G, 3G ve 4,5G şebekelerine ilişkin İmtiyaz Sözleşmeleri ve Yetki Belgelerinin bitiş tarihleri 30 Nisan 2029 olarak belirlendi.

Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık kesintisiz ve daha hızlı oyun oynanabiliyor. İnternet hızı, frekans, kapsama alanı, baz istasyonu, coğrafi koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve internet sitesinin durumuna göre değişiklik gösteriyor.

İnternete bağlanılan cihazlardaki iletişim hızında büyük artış sağlayacak 5G teknolojisiyle çalışan ilk örnekler çeşitli etkinliklerde sergilendi. Türkiye'de 5G teknolojisine yerli ve milli ürünlerle geçilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.