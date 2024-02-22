Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halinde"

31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri öncesi Denizli’de miting düzenleyen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özay Gönlüm Bulvarı’nda üzerinde binlerce vatandaşa hitap etti. 10 aylık hasretin ardından tekrar Denizli’ye geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür etti. 31 Mart seçimlerinde yüzde 50 oranın üzerinde oy beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 31 Mart’ta buna ulaşacağız. Eksikliklerimizi tamamlayacağız. Mesajımızı ulaştıramadıklarımıza, bir yolunu bulup mutlaka onlara ulaşacağız. Ülkemize dair hedeflerimizi çok daha etkili anlatmaya gayret edeceğiz. CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesenleri de bağrımıza basacağız. Denizli’de olmayı hak ettiğimiz ve arzuladığımız yere mutlaka ulaşacağız” dedi.

“Muhalefet kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halinder”

Muhalefetin trajikomik bir hal aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına, bugün en ağır hakaretleri savurmaktan çekinmiyorlar. Bundan 8-9 ay önce beraber ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı. Bugün birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Birbirlerinin içişlerine karışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayları hem de cumhurbaşkanı yardımcıları için bizim yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını kendileri söylüyorlar. Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi en küçük bir dertleri yok. Siyasetteki varlık amaçları sadece çıkarlarını korumak, iktidar alanlarını genişletmek, yoldaşlarını hançerlemek pahasına da olsa siyasi kariyer basamaklarını tırmanmaktan ibaret. Muhalefeti ise yapılan her işe takoz koymak olarak anlıyorlar. Halbuki doğru olan hayırlı işlere destek vermek, yanlış işlere karcı çıkmaktır. Doğru yanlış bakmadan her işe karşı çıkanın hali yalancı çobanın işine benzer. Bir süre sonra kimse ne dediğine bakmaz. CHP başta olmak üzere ülkemizdeki muhalefetin durumu tam da böyle. Biz kimsenin ne söylediğine bakmadan kendi işimize bakıyoruz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz” dedi.

“Ne derseniz deyin, yaptık, gökle buluşturduk”

Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli ayaklarından birinin savunma sanayi ve teknoloji olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye’yi dünyanın en üst ligine çıkardıklarını ifade etti. Karşılaştıkları pek çok zorluğa rağmen kara, hava ve deniz platformlarında onlarca projeyi son bir yıl içerisinde hizmete aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Göreve geldiğimizde yüzde 20 civarında olan yerli üretimin payını yüzde 80’ler seviyesine çıkardık. Terörle mücadelede kullandığı silahların bile çoğunu yurt dışından temin eden ülke tablosuna son verdik. Artık her şey bizim, kendimiz üretiyoruz. İhtiyacımız olan silahların tamamını kendimiz üretebiliyoruz. Bununla yetinmiyoruz, dost ve kardeş ülkelere ihraç ediyoruz. Geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. Gemilerimiz sadece kendimiz tasarlamak ve üretmekle kalmıyor, silah sistemlerinden radarlara kadar birçok teknolojiyle yine biz geliştiriyoruz. İHA, SİHA, Akıncı şimdi en son KAAN’ımız çıktı. Uzaya astronotumuzu gönderdik. ANKA 3’ün de hizmete girmesiyle çığır açtık. 5. nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu icra etti. 15 yıllık çabanın, gayreti olan KAAN dünkü testle kritik bir eşiği daha aştı. Allah nasip ederse 2028 yılı sonunda KAAN’ın Hava Kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz. Varsın birileri ’Yapamazsınız, başaramazsınız’ desin. Ne derseniz deyin, yaptık, gökle buluşturduk. Ne dediler ’kalorifer peteği’, ’süpürge sapı’ kendi akıllarınca projelerimizle dalga geçtiler. Varsın birileri Türkiye’nin potansiyelini, Türk milletinin gücünü hafife alsınlar. Biz bunlara kesinlikle kulak asmayacağız. Ne kifayetsiz muhterislerin ne de ülkemizin başarılarından rahatsız olan 5. kol elemanlarının umutlarımızı kırmasına izin vermeyeceğiz. İman varsa irade varsa Allah’ın izniyle imkan da vardır. Buradan KAAN’ın ilk uçuşunu yapması sonrası ülkemizin sevincini paylaşan tüm siyasetçilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.