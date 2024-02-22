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Kahramanmaraş Müzesi’nde şüpheli valiz alarmı

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Kahramanmaraş Müzesi girişine bırakılan şüpheli valiz, hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Kahramanmaraş Müzesi’nde şüpheli valiz alarmı
Kahramanmaraş Müzesi’nde şüpheli valiz alarmı
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Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı’ndaki Kahramanmaraş Müzesi girişinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi müze girişindeki ağacın önüne bir valiz bırakıp bölgeden hızla ayrıldı. Müze çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında, valizin fünye ile patlatılması planlandı.

Bir müddet sonra polis ekiplerinin yanına gelen bir genç, valizin kendisine ait olduğunu söyledi. Kontrol edilen valizin içinden kıyafetler çıktı.

Olay sonrası polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

22 Şub 2024 - 16:41 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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