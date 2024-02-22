Elbistan’da çelik köy evlerinin yapımı başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Elbistan’daki kırsal mahallelerdeki depremzedeler için yapacağı ‘çelik ev’ konutlar için açtığı ihale sonuçlandı.

Elbistan’da, 6 Şubat 2023’teki asrın felaketinden etkilenen kırsal mahallelerde betonarme köy tipi konutların yapımında sona yaklaşıldı. Birçok mahallede kırsal konutlar kısa süre içinde hak sahiplerine teslim edilecek. Bununla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Kırsal Alanlarda Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapım Projesi” (KADİYAP) kapsamında, depreme dirençli konut inşaatlarında kullanılmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile temin edilen finansman tutarının bir bölümü Kahramanmaraş genelinde kırsal deprem konutu yapımı için kullanacağını açıklanmıştı.

Bu çerçevede; bakanlık tarafından gerçekleştirilen Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'ndan "çelik ev" kararı çıkmıştı. Bu kapsamda deprem bölgesi başta olmak üzere yeni inşa edilecek konutlarda hafif çelik konstrüksiyon kullanılacağı duyurulmuştu. Radye temelli, ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen hafif çelik konstrüksiyon kırsal deprem konutları 100 m² oturuma sahip olacak. Üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle afetzedelere güvenli yaşam imkanı sunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Elbistan’a bağlı Bakış ve Afşin ilçesinin Altunelma Mahallesi’ndeki afetzedeler için inşa edeceği 79 hafif çelik konstrüksiyon evin ihalesi sonuçlandı.

İhaleye 5 firma teklif verdi. En düşük teklif ise 150 milyon 150 bin lira oldu. Yüklenici firma, afetzedelerin hafif çelik konstrüksiyon evlerini 365 günde teslim edecek.