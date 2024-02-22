Elbistan’da yaşayan Ekinözülüler’den Başkan adayı Erkan Gürbüz’e destek ziyareti

Elbistan'da ikamet eden Ekinözülü vatandaşlar, CHP Belediye Meclis Üyesi adayı Av. Ramazan Taşdemir öncülüğünde Cumhuriyet Halk Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz'e destek ziyareti gerçekleştirdi.

Geniş kapsamlı toplantıya, CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Onur Gürbüz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Vicdan, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü İlçe Başkanı Ali Vicdan ve Ekinözülü vatandaşlar katıldı. Toplantıda; CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz’ün proje ve şehrin geleceğine dair planlamalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını, Cumhuriyet Halk Partisi Elbistan Belediyesi Meclis Üyesi adayı Av. Ramazan Taşdemir yaptı.

‘Biz yaşanılabilir bir Elbistan için değişime ortak olmaya karar verdik’ cümlesi ile söze başlayan Taşdemir, “Bu güzel günde sizlerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyim. Bana olan destekleriniz için çok teşekkür ederim. Elbistan Belediye Başkan Adayımız Av. Erkan Gürbüz'e şahsıma güvenerek Belediye Meclis Üyesi Adaylığını tevdi ettiği için teşekkür ederim. Biz yaşanılabilir bir Elbistan için yola çıktık. Tüm Elbistanlı hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz. Bizlere inanın ve güvenin” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Erkan Gürbüz ise, Elbistan’ın geleceği için ayakları yere basan projeler hazırladıklarının altını çizdi.

‘Her şeyimiz Elbistan’ diyen Av. Erkan Gürbüz , “Elbistan’ımızda geleceğimizi güzelce planlayacağız. Ulaşım, kırsal kalkınma ve üretimle ilgili çok güzel projeler hazırladık. Projelerimizi iyi inceleyin. Bizim bizden başka dostumuz yok. Biz birlikte, beraberce yapacağız. Sizlere yalan yanlış projeler anlatmadık. Yapılması mümkün projeler hazırladık. Elbistan'da ikamet eden Ekinözülü hemşerilerimize bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim ve memnuniyetlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Başkan adayı Erkan Gürbüz, daha sonra vatandaşların sorularını cevaplandırdı.