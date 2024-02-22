Elbistan’ın deprem sonrası ilk çelik okulunun temel kazısı başladı

Elbistan’a bağlı Gücük Mahallesi’nde okulları depremde yıkılan öğrenciler, 90 gün sonra çelik konstrüksiyon sistemi ile yapılan yeni eğitim yuvalarına kavuşacak.

Elbistan’a bağlı Gücük Mahallesi’nde çelik konstrüksiyon sistemi ile yapılacak 8 derslikli Gücük İlk/Ortaokulu’nun temel kazısı başladı.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, asrın felaketi sonrasında ağır hasar aldıktan sonra yıkılan okulları hafif çelik konstrüksiyonun avantajlarıyla yeniden yaparak öğrencilere modern, güvenli ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Temel kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Çetin, çelik konstrüksiyonların kullanımının, okul binalarına ekstra güvenlik ve dayanıklılık kazandırırken, deprem gibi doğal afetlere karşı da yüksek direnç sağladığını belirtti.

Bu çerçevede ilk çelik konstrüksiyon okul yapımına Gücük Mahallesi’nde başladıklarını dile getiren Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, inşaatın da 90 gün içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Çetin, “Gücük Mahallemizdeki 8 derslikli Gücük İlk/Ortaokulumuzun temel kazısı başladı. Öğrencilerimize, eğitim camiamıza hayırlı olsun. İnşallah, 3 aylık bir sürede okulumuzu teslim alacağız. Öğrencilerimiz de 2024-2025 eğitim-öğretim yılına deprem korkusu yaşamadan eğitim görecekleri okullarında başlayacak. Diğer çelik konstrüksiyon okul planlamalarımız da belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Eğitim altyapımızda deprem sonrası oluşan açığı kapatmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.