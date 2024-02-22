DEVA Partisi adayı Şahin’den iddialı çıkış

DEVA Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Muhammed Şahin, seçilmesi halinde 1 yıl içinde memnuniyet referandumu yaptıracağını ve ‘hayır’ çıkması durumunda da istifa edeceğini söyledi.

DEVA Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Muhammed Şahin, seçim çalışmalarını sahada sürdürüyor. Şahin, bu çerçevede hayvan borsasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki besici ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Şahin, kentle ilgili projelerini anlattı.

Şahin, seçilmesi halinde 1 yıl sonra memnuniyet referandumu yaptıracağını vurgulayan Şahin, vatandaşların, hizmetlerle ilgili ‘tamam mı devam mı’ sorusunu yönelteceğini söyledi.

DEVA Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Muhammed Şahin, referandumdan ‘tamam’ sonucunun çıkması halinde de istifa edeceğinin altını çizdi.