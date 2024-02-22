- Güncel

DEVA Partisi adayı Şahin’den iddialı çıkış

ABONE OL Google News Sayfamız

DEVA Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Muhammed Şahin, seçilmesi halinde 1 yıl içinde memnuniyet referandumu yaptıracağını ve ‘hayır’ çıkması...

DEVA Partisi adayı Şahin’den iddialı çıkış mask
DEVA Partisi adayı Şahin’den iddialı çıkış
DEVA Partisi adayı Şahin’den iddialı çıkış
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

DEVA Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Muhammed Şahin, seçilmesi halinde 1 yıl içinde memnuniyet referandumu yaptıracağını ve ‘hayır’ çıkması durumunda da istifa edeceğini söyledi.

DEVA Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Muhammed Şahin, seçim çalışmalarını sahada sürdürüyor. Şahin, bu çerçevede hayvan borsasını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki besici ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Şahin, kentle ilgili projelerini anlattı.

Şahin, seçilmesi halinde 1 yıl sonra memnuniyet referandumu yaptıracağını vurgulayan Şahin, vatandaşların, hizmetlerle ilgili ‘tamam mı devam mı’ sorusunu yönelteceğini söyledi.

DEVA Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Av. Muhammed Şahin, referandumdan ‘tamam’ sonucunun çıkması halinde de istifa edeceğinin altını çizdi.

22 Şub 2024 - 16:06 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL