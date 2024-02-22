‘Geleceğin Teknoloji Yıldızı’ olmak için son 3 gün

Elbistan Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde 3 yıl boyunca 11 farklı başlıkta eğitim hakkı kazanarak ‘Geleceğin Teknoloji Yıldızı’ olmak isteyen gençler, başvurularını 25 Şubat’a kadar yapabilecek.

Elbistan’da, 2022 yılında açılan Deneyap Atölyesi’nde 160 öğrenciye eğitim veriliyor. Öğrenciler, burada alanındaki uzman eğitmenler tarafından tasarım ve üretim, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, ileri robotik, robotik ve kodlama, mobil uygulama gibi geleceğin teknoloji alanlarında eğitim görüyor.

Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne ‘Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefinde yeni geleceğin teknoloji yıldızı sen ol!’ sloganıyla başvurular alınmaya başladı. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıflarda eğitim gören öğrenciler sınava başvuru yapabilecekler.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin öğrenci seçme süreci üç aşamadan oluşuyor. Başvuru yapan adaylar, E-Sınav'a tabi tutulacak. E- Sınav sorularında adayların; muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, çıkarım yapabilme, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülüyor. Bilginin değil becerinin ölçüldüğü soruları içeren E-Sınavda adaylara matematik, fen, algoritma ve genel kültür konularından oluşan toplam 40 soru soruluyor.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görmek isteyen adaylar özgün fikirlerini ortaya çıkaran, aynı zamanda teknik bilgilerini de kullanabilecekleri proje temelli aşamalardan geçiyor. Öğrencilerin; kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli becerileri dikkate alınarak değerlendirmeleri yapılıyor.

Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenci seçme sınavı için başvurular ise, 25 Şubat’a kadar www.deneyap.org ve www.t3kys.com adresinden yapılabilecek.