Demirci’nin şiiri bestelendi, “İçim Ağlıyor” şarkısı beğeni topladı

Ekinözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Demirci’nin ‘İçim Ağlıyor’ isimli şiiri, sanatçı Cengiz Demir tarafından bestelenip yorumlandı.

Ekinözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Hekim Abdulkadir Demirci, uzun süre önce yazmaya başladığı şiirlerini ‘Son Yol’ ve ‘Gönül Kafesi’ adlı kitaplarında toplayarak okuyucuların beğenisine sundu. 3.kitabıyla ilgili de çalışmalarına devam eden Demirci’nin kaleme aldığı ‘İçim Ağlıyor’ adklı şiiri, sanatçı Cengiz Demir tarafından bestelenerek yorumlandı. Video paylaşım sitesi YouTube’de de yer alan şarkı, dinleyiciler tarafından da büyük beğeni topladı.

Demirci, şiirinin şarkı haline getirilmesinden dolayı mutlu olduğunu, Cengiz Demir beye ve Ezgi Müzik’e teşekkür etti.

Abdulkadir Demirci şunları söyledi:

“Bir şiirin şarkı/türkü haline getirilmesi gerçekten büyük emek istiyor. Ekinözü’ne bağlı Anbar Mahallesinden ünlü bağlama ustası Cengiz Demir Bey, bu emeği çekti ve güzel bir eser ortaya çıktı. Kendisine, Ezgi Müzik firmasına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

İki şiir kitabının yayınlandığını, üçüncü kitap için de çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Demirci sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son Yol ve Gönül Kafesi isimli iki şiir kitabım çıktı. Umarım şiirlerim beğenilmiştir. Üçüncü kitap için de hazırlıklarım devam ediyor. Nasip olursa onu da okuyucularımla buluşturacağım.”

İçim ağlıyor

Gönlümle dolaştım aşkın nehrini

Suları bulanık hüzün çağlıyor

Yüreğimle içtim aşkın zehrini

Yutkundum içimde içim ağlıyor.

Yarsız gecelerin olmaz sabahı

Yüklendim çileyi çekerim ahı

Seven yüreğimin nedir günahı

Hasret mahşerinde canı dağlıyor.

Hicran ateşinde yanmış yarama

Diktiler acılar kederden yama

Sevgi deryasında yüzerim ama

Aşk girdabı ellerimi bağlıyor…

08/10/2015…..

Abdulkadir DEMİRCİ