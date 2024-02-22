Kilim Mobilya ve Bosch’tan depremzedelere özel kampanya

Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarından Kilim ile beyaz eşya devi Boch’un Elbistan bayiliğini yapan Sönmezoğlu Mobilya, deprem konutlarına kavuşan afetzedeler için özel kampanya başlattı.

Tüm mobilya ürünlerinde evlerine taşınanlara özel yüzde 15 indirim yapan Sönmezler Mobilya, beyaz eşyada da farklı kampanyalar sunuyor.

Elbistan’ın mobilya sektöründeki köklü firmalarından Sönmezoğlu Mobilya, depremin vurduğu kentte yaralarını sarmaya ve yeni bir yaşam kurmaya hazırlanan afetzedeler için özel bir dayanışma örneği sergiliyor.

Yunus Emre Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı adliye yanındaki mağazada faaliyetlerini sürdüren Sönmezoğlu Mobilya sahibi Tuncay Sönmez, asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçtiğini belirterek tüm deprem şehitlerine Allah’tan rahmet diledi.

Depremin neden olduğu can kayıpları kadar maddi zararın da büyük olduğunu hatırlatan Sönmez, on binlerce afetzedenin yeniden yaşam kurmaya çalıştığını ifade etti.

Afetzedeler için inşa edilen deprem konutlarının teslim edilmeye başlandığını anlatan Sönmez, “Yüzleştiğimiz deprem sonrasında devlet-millet dayanışması ile yaralarımız sarılıyor. Elbistan’ımızda çok sayıda bina yıkılmış, hemşerilerimiz evlerini ve eşyalarını kaybetmişti. Hemşerilerimiz, aradan geçen bir yılın ardından deprem konutlarına kavuşmaya başladı. Biz de; ‘çorbada tuz’ misali kendilerine yeni bir yaşam kapısı aralayan hemşerilerimizin bütçelerine katkıda bulunmak istedik. Deprem konutlarına taşınan afetzede hemşerilerimize, mobilya ve beyaz eşya ihtiyaçları için özel kampanya başlattık. Kilim Mobilya’nın tüm ürünlerinde yeni evlerine taşınacak vatandaşlarımıza özel yüzde 15 indirim seçeneği sunuyoruz. Ayrıca Bosch’un beyaz eşyalarında da özel kampanya seçeneğimiz olacak” dedi.

Sönmez, “Allah, bir daha böyle bir acıyı memleketimize ve ülkemize yaşatmasın. Bu zorlu günlerde hemşerilerimize bir nebze de olsun katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah omuz omuza vererek bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Deprem konutlarına taşınmaya hazırlanan tüm hemşerilerimizi adliye yanındaki mağazamıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.