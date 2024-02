Taşkale: “Afşin’de İYİ’liğin ayak sesleri gümbür gümbür geliyor”

İYİ Parti Afşin Belediye Başkan adayı Mehmet Taşkale, seçim çalışmalarında vatandaşların teveccüh ve ilgisinin her geçen gün arttığına şahitlik ettiklerini belirterek, “Afşin’de İYİ’liğin ayak sesleri gümbür gümbür geliyor” dedi.

Afşin halkının değişime inandığını vurgulayan İYİ Parti adayı Taşkale, 31 Mart’ta İYİ Parti’nin bayrağını inşallah Afşin’de dalgalandıracağız” ifadesini kullandı.

Taşkale, seçim çalışmaları çerçevesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bölgenin en aktif seçim kampanyalarından birini sürdürmesi ile ön plana çıkan Taşkale, gönüllere dokunup sıkılmadık el bırakmıyor.

Gördüğü ilgi sayesinde uzun seçim kampanyası boyunca yorulmadığını belirten Taşkale, “Afşin’i, karış karış geziyoruz. Afşin’in kaderini değiştireceğimize olan inanmışlığımızla her şeyi yerli yerine koyacağımızdan, herkesin hakkını alacağından kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz gönüller yapmaya geliyoruz. Bu şehrin her sokağına, caddesine ve her mahallesine adaletle hizmet götüreceğiz. Kıymetli Afşin halkının da İYİ’liği beklediğini görüyor ve bizzat şahitlik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Esnafların ve vatandaşların taleplerini dikkate alarak, şehre dair sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerinin ve projelerinin hazır olduğunu dile getiren İYİ Parti Afşin Belediye Başkan adayı Mehmet Taşkale, şöyle devam etti:

“Afşin’imizde, huzurlu yarınlarımız için çalışan, emek veren, ter döken herkesin yeri başımızın üstü olacak, makamı kalbimiz, yüreğimiz olacak. Esnafımızı ziyaret ediyoruz. Hem esnafımız hem de vatandaşlarımız bir değişim bekliyor. İYİ’liğin ayak sesleri gümbür gümbür geliyor. İnşallah, 1 Nisan sabahı Afşin’de bir şey değişecek her şey değişecek. Afşin’de İYİ ve güzel günler göreceğiz.

Sıkıntıları dinliyor ve not ediyoruz. Bize iletilen sorunlar yeni değil. Yıllardır kangrene dönmüş, ötelenmiş ve umursanmamış sorunlar kartopu gibi büyümüş. Biz ise, samimiyet, tevazu ve azim ile durmadan yorulmadan bu sorunlara çözüm bulmanın çabası içerisinde olacağız. Bunu da birlikte başaracağız. Şehrimizin geleceği ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak önemli projeleri hayata geçireceğiz.”

Açıklamasının devamında birlik ve beraberlik vurgusu yapan İYİ Parti Afşin Belediye Başkan adayı Mehmet Taşkale, “Afşin’in hakkını Afşin’e teslim edeceğiz. 31 Mart’ta Allah nasip eder ve hemşerilerimiz de bizi layık görürlerse, her kardeşimin, her hemşerimin başkanı olacağım. Her evin kardeşi, evladı olacağım” ifadelerini kullandı.