Otomobil, bariyerde asılı kaldı: 1 yaralı

Elbistan’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karayolunu ayıran çelik bariyerlerde asılı kaldı. Beton aydınlatma direğinin de devrildiği kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Karaelbistan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Göksun istikametinden Elbistan yönüne ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Otomobil, refüjdeki çelik bariyerlerin üzerine çıktı. Refüjdeki beton aydınlatma direğini de deviren otomobilin sürücüsü yaralandı. 1 metre yükseklikteki bariyerde asılı kalan otomobildeki yaralı sürücünün yardımında çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bariyerde asılı kalan otomobil ise çekici yardımıyla indirilebildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.