Tartıştığı oğlunu vuran baba, aynı silahla yaşamına son verdi

Elbistan’da, tartıştığı oğlunu vuran baba, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, baba Derviş Nebi Köse (52) ile 25 yaşındaki oğlu Oğuz Kağan Köse, Şamil Sokak üzerindeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Evden çıkan baba ve oğlu arasındaki tartışma sokak ortasında da sürdü. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Derviş Nebi Köse, tabanca ile oğlu Oğuz Kağan’a ateş etti. Oğuz Kağan Köse, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Baba Köse de, daha sonra silahı kafasına dayayıp tetiği çekti. Silah seslerini duyan aile fertleri, sokağa çıktıklarında korkunç manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan baba ve oğlu, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan baba Derviş Nebi ve oğlu Oğuz Kağan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba ile oğlun cansız bedenleri, otopsi için morga konuldu. Hastaneye gelen yakınları ise, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Emniyet Müdürü Arif Gürbüz de, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.