22 Şub 2024 - 13:23- Güncel G:

Doğanşehir depremi Elbistan'ı salladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 22 Şubat 2024 Perşembe günü...

Doğanşehir depremi Elbistan'ı salladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13.16'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü ilçeye bağlı Beğre Mahallesi olarak kayıtlara geçti. Elbistan ve Nurhak'ta da hissedilen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

22 Şub 2024 - 13:23 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL