Doğanşehir depremi Elbistan'ı salladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13.16'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü ilçeye bağlı Beğre Mahallesi olarak kayıtlara geçti. Elbistan ve Nurhak'ta da hissedilen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.