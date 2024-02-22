Mercan: “Muradımız Elbistan’a hizmet etmek”

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanları ile buluştu.

İstişare kültürünü merkeze alan bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirten Mercan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Görüşlerimiz ve fikirlerimiz farklı olsa da bu şehrin evlatları olarak buluşacağımız ortak payda Elbistan olacak” dedi.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı ve yönetimiyle birlikte seçim çalışmaları çerçevesinde kentteki sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarını ziyaret edip istişarelerde bulundu.

Proje ve fikirlerini paylaşan Mercan, Elbistan ekonomisine yön veren sektörlerin temsilcisi konumundaki meslek odalarının kentin bel kemiği olduğunu söyledi.

Göreve seçilmesi halinde de bu doğrultuda kente dair kararlarda sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının da sürece dahil olmasına özen göstereceklerini belirten AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, “Depremin merkez üssü olan şehrimizin, yeniden yükselişinde omuz omuza olacağız” diye konuştu.

‘Muradımız, 5 yıllık görev süremizde uykuyu unutup gecelerimizi gündüzlerle birleştirerek, Elbistan’a hizmet etmek’ diyen Mercan, şöyle devam etti:

“Eser ve hizmet siyaseti için bu göreve talip olduk. Bu şehrin her bir sokağında, caddesinde ve mahallesinde iz bırakmak istiyoruz. Kalbimizde sadece ve sadece Elbistan aşkı ve sevdasıyla gök kubbede hoş bir seda bırakmaktan başka gaye gütmeyeceğiz. Bunu yaparken de kapsayıcı bir planlamaya ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz. Oda başkanlarımız ve STK’larımızın; ekmeğini yediği, katma değer ürettiği şehirlerinin geleceğini dert edindiğinin farkında olarak Elbistan kardeşliğimizi güçlendireceğiz.

Elbistan’da, dünya görüşü ya da siyasi düşüncesi ne olursa olsun herkes bu şehrin ortak paydasıdır. Katılımcı, ortak aklı önemseyen bir projeksiyonla Elbistan’ımızın göç veren değil göç alan bir şehir haline geldiğine hep beraber şahitlik edeceğiz. Elbistan’ın küllerinden doğuşuna ve Türkiye Yüzyılının örnek şehirlerinden biri haline gelişine hep birlikte katkı sunacağız.”

Meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları da Mercan’a başarılar dilediler.