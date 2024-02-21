- Spor

Galatasaray'ın Prag yolculuğu başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Sparta Prag'a konuk olacak Galatasaray, Çekya'ya gitti.

Galatasaray'ın Prag yolculuğu başladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Çekya'nın başkenti Prag'a hareket etti.-

Galatasaray'ın yarın Letna Stadı'nda Sparta Prag ile yapacağı maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Kamp kadrosu

Sarı-kırmızılı takımın 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Carlos Vinicius.

# spor

21 Şub 2024 - 21:42 AA İstanbul- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL