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Gazze’de can kaybı 29 bin 313’e yükseldi

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 118 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 29 bin 313’e yükseldi.

Gazze’de can kaybı 29 bin 313’e yükseldi mask
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 138 gündür devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu son 24 saatte gerçekleştirilen 11 saldırıda 118 kişinin hayatını kaybettiği, 163 kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 313’e, yaralı sayısının ise 69 bin 333’e yükseldiği aktarıldı.

21 Şub 2024 - 19:29 İHA - Asayiş

Mahreç  İha

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