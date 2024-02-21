- Ekonomi

Tüketici güven endeksi Ocak ayında geriledi

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TÜİK, Ocak ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Açıklamaya göre; Tüketici güven endeksi Ocak ayında 79,3’e geriledi.

Tüketici güven endeksi Ocak ayında geriledi mask
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 80,4 iken Şubat ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3 oldu.

21 Şub 2024 - 18:27 İHA Erzincan- Ekonomi

Mahreç  İha

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