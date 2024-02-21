Tüketici güven endeksi Ocak ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 80,4 iken Şubat ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3 oldu.