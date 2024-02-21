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CHP Gaziantep’te istifa şoku

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve yönetim kurulu istifa etti. İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile anlaşmazlıklar sonucu yaşandığı iddia edildi.

CHP Gaziantep’te istifa şoku mask
CHP Gaziantep’te istifa şoku
CHP Gaziantep’te istifa şoku
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Teşkilatında şok istifalar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve 20 kişilik yönetim kurulu görevinden istifa etti. İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yapıldığı iddia edildi.

CHP Gaziantep’te istifa şoku

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Reisoğlu, “Değer katmak için aday olduğum CHP İl Başkanlığı görevini resmen bırakmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte, partimin neferi olarak seçim sürecinde belediye başkanlarımızın, bunun dışında tüm örgütümün emrinde olmaya devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.

CHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ve yönetimi kurulu da geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

21 Şub 2024 - 15:50 İHA Gaziantep- Politika

Mahreç  İha

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