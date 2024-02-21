Yeni yaşamlarına kapı aralayacak anahtarlarına kavuştular

Elbistan’da, Karaelbistan Mahallesi’ndeki kuzey proje alanında bulunan deprem konutlarının anahtarları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Yeni yaşamlarına kapı aralayacak anahtarlarına kavuşan afetzedelerin sevinçleri ise yüzlerine yansıdı.

6 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Elbistan’daki yaklaşık 11 bin afetzededen 1538’i kurayla yeni konutlarını almaya hak kazanmıştı. Kura çekimi sonrasında, ismi çıkanlar, büyük bir heyecanla Karaelbistan’daki proje alanının yolunu tutmuş ve deprem endişesi taşımadan güvenle oturacakları dairelerini gezmişti.

2 haftadan fazla bir süredir, anahtarlarına kavuşma heyecanını yaşayan depremzedelerin bekleyişi son buldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri, ilk etapta 318 hak sahibinin yeni evlerinin teslimatı için hazırlıklarını tamamladı. Hak sahiplerine, anahtar teslimi için mesaj gönderilerek ön borçlanma sözleşmeleri imzalandı. Anahtarlarını alan afetzedeler, yüklenici firma personelleri ile birlikte dairelerini kontrol edip herhangi bir eksiklik olup olmadığını yerinde gördü. Afetzedeler, herhangi bir sorun görülmeyen dairelere birkaç gün içinde taşınıp yeni yaşama merhaba diyebilecek.

Elbistan’daki ilk anahtar teslim programına, Koordinatör Kaymakam Neyfel Ören de katıldı. Ören, depremzede vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Tüm işlemleri tamamlanan bir afetzedeye de anahtarı Kaymakam Ören tarafından verildi.

Anahtarlarını alan depremzedelerin mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. Depremde evlerini kaybeden afetzedeler, “Evimizin anahtarını teslim aldık. İnşallah yeni bir umutla yaşamımıza burada devam edeceğiz. Kuradan ismimiz çıkınca gelip görmüştük. Artık anahtarımızı aldık. İnşallah kısa süre içinde de taşınmayı planlıyoruz. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan anahtar teslimatları da peyderpey devam edecek. İlk kurada ismi çıkan hak sahiplerinin cep telefonlarına mesaj gönderilecek. Mesajda, sözleşme imzalama ve anahtar teslimi için hazır bulunmaları gereken gün ve saat bilgisi yer alacak. Ortalama günlük 40-50 afetzedenin anahtarını teslim alması planlanıyor.