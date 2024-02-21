Ceran: “İl olmak Elbistan’ın milli meselesidir”

Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, Elbistan’ın kanayan yarasına dokunarak, “İl olmak Elbistan’ın milli meselesidir” dedi.

Ceran, yoğun seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Seçim çalışmaları, halk ve esnaf ziyaretlerinde yoğun ve samimi ilgiyle karşılanan Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, Elbistan’ın içinde bulunduğu tüm sorunların ve çözüm bekleyen dertlerin bilincinde olduğunu ifade ederek, “Halktan biri olarak Elbistan halkının sorunlarını ben çözerim” ifadesini kullandı.

Elbistan’ın, yıllardır en büyük istek ve beklentisi konumundaki il olmasına da değinen Ceran, bunun, Elbistan’ın milli sorunu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Memleketin kaderine bakın! Düzce’de deprem oldu il oldu. Bizde de deprem oldu haklı olarak ‘il yapın’ dedik, o acılı halimizde azar yedik! Haydi, ne yaparsınız? Yüzde yetmiş oy ver birde azar ye! Neresinden tutalım bunu? Haydi, siz söyleyin. Ama benim size sözüm olsun. Kazanırsam Başkanlığıma da mal olsa makamıma da mal olsa Elbistan’ın il olması için azimle karanlıkla sonuna kadar mücadele edeceğim. Çünkü il olmak Elbistan’ın milli meselesidir.

Bilmeyenler bilsin. İl olmak demek Elbistan’ın kendi kararlarını kendisinin almasıdır. İl olmak demek Elbistan’ın prangalardan kurtulmasıdır. İl olmak demek Elbistan’ın darlıktan bolluğa çıkmasıdır.”