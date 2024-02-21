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Ekinözü’nde uzman hekimler hasta kabulüne başladı

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Ekinözü Devlet Hastanesi dahiliye ve aile hekimliği poliklinikleri hasta kabulüne başladı. Ekinözü Devlet Hastanesi’nde Dahiliye Uzmanı Dr. Enes Yeşil...

Ekinözü’nde uzman hekimler hasta kabulüne başladı mask
Ekinözü’nde uzman hekimler hasta kabulüne başladı
Ekinözü’nde uzman hekimler hasta kabulüne başladı
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Ekinözü Devlet Hastanesi dahiliye ve aile hekimliği poliklinikleri hasta kabulüne başladı.

Ekinözü Devlet Hastanesi’nde Dahiliye Uzmanı Dr. Enes Yeşilbaş, Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Yusuf Dal ile Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Mehmet Çağdaş Alkan hasta kabulüne başladılar.

Ekinözü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Çankaya, "Hastanemize ilk defa uzman hekim kadromuzla dahiliye ve aile hekimliği polikliniği açarak ilçe dışına olabildiğince hasta sevklerini azaltıp, vatandaşlarımıza hastanemizde sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda evde sağlık hizmetlerimizle de yatağa bağımlı hastalarımıza yerinde sağlık hizmeti sunuyoruz. İlerleyen süreçte hastalarımıza sağlık hizmetini en iyi şekilde sunabilmek için ise gerekli planlamaları yapmaktayız. Bizlere bu hususlarda her zaman destek olan İl Sağlık Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

21 Şub 2024 - 15:29 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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