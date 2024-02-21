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Evlerinin çatısında yaşamına son verdi

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Elbistan’da, 31 yaşındaki bir kişi, evlerinin çatısında kendisini asarak yaşamına son verdi. Olay, Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bil...

Evlerinin çatısında yaşamına son verdi mask
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Elbistan’da, 31 yaşındaki bir kişi, evlerinin çatısında kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 31 yaşındaki M.G., evde kimsenin olmadığı sırada çatıda kendisini asarak yaşamına son verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.G.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

21 Şub 2024 - 15:27 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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