Kültür sanat etkinlikleri Ali Akbaş ve Hayati İnanç’la sürecek

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği edebiyat, kültür ve sanat etkinlikleri, yazar, eğitimci ve motivasyon uzmanı Hayati İnanç'la Elbistanlı şair Ali Akbaş’ın katılacağı 2 ayrı organize ile sürecek.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, şubat ayı içinde planladıkları edebiyat, kültür ve sanat etkinliklerini sanat dünyasının iki önemli ismi ile devam ettireceklerini söyledi.

İlk etkinliğin misafirinin Elbistanlı şair Ali Akbaş olacağını dile getiren Çetin, şiir ve edebiyatla iç içe bir program hazırladıklarını belirtti.

Akbaş’ın, şiirleriyle edebiyat dünyasına çok önemli eserler kazandırdığını vurgulayan Çetin, “Elbistan’ımızın topraklarında doğan şairimiz Ali Akbaş’ı misafir etmek bizler için çok önemli. Ali Akbaş, hem Elbistan'ı hem de Türk şiirini başarıyla temsil eden bir isim. Onun şiirlerini dinlemek, bizler için büyük bir onur. Hemşerilerimizi, 27 Şubat 2024 Salı günü saat 18.30’da başlayacak şiir yolculuğuna bekliyoruz. Programımız, müdürlüğümüzün Misakı Milli Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek” dedi.

Yazar, eğitimci ve motivasyon uzmanı Hayati İnanç'ın konuşmacı olarak katılacağı programın da 29 Şubat Perşembe günü saat 18.30’da Üstel Düğün Salonu’nda yapılacağının bilgisini veren Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Hayati İnanç'ın Türkiye'nin en çok okunan ve dinlenen yazarlarından biri olduğunu hatırlattı.

Çetin, “Hayati İnanç, hem eğitim hem de motivasyon alanında çok değerli bir isim. Onun konuşmasını dinlemek, bizler için büyük bir fırsat. Programımıza katılmak isteyen herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.