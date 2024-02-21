Kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarmadan kaçamadı

Elbistan’da, kaçak kazı yaptıkları sırada jandarmayı görüp kaçan 3 şahıs, takip sonucunda yakalandı. Olayda; kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen 1 iş makinesi ile çeşitli malzemelere el konuldu.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Horhor Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı duyumu üzerine harekete geçti. Bölgeye asayiş tim ve KOM timi sevk edildi. Çevirme Mahallesi civarında jandarma ekiplerini fark eden şüpheliler olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için takibe başladı. Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu B.Ö., T.C. ve B.Ç. adlı şüpheliler Elbistan-Gürün sınırında yakalandı. Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şahısları yakalayan jandarma ekipleri, daha sonra olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. İncelemede; kaçak kazıda kullanılan 1 dedektör, kazma, kürek ve halat gibi malzemeler ile 1 de tarihi eser olduğu değerlendirilen taş parçası ele geçirildi. Bölgede çalışmasını sürdüren ekipler, şüphelilerden birine ait olan iş makinesini de Elbistan-Gürün sınırında yakaladı. İş makinesinin kaçak kazıda kullanılmış olabileceği değerlendirilerek araca satış yapılamaz şerhi konuldu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda 3 araçta ve 1 de ikamette arama yapıldı. B.Ö. ve T.C. isimli şahısların, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.