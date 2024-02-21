İYİ Parti’nin adayı Mustafa Bölükbaşı seçim startını verdi

İYİ Parti’nin Elbistan Belediye Başkanlığı’na aday gösterdiği isim Mustafa Bölükbaşı, seçim startını verdi.

Partisindeki ilçe başkanlığı görevinden istifa ederek 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Elbistan Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bölükbaşı için tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Dedeoğlu ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek yaptı. Başkan Tekerek, “Elbistan’ımıza dokunmak için kendi makamından feragat ederek belediye başkan adayımız olan Mustafa Bölükbaşı’nı tebrik ediyoruz. Hep birlikte Elbistan’ımıza nefes aldıracak bir seçim geçirip İYİ Parti bayrağını Elbistan Belediyesi’ne asmak istiyoruz” dedi.

Daha sonra partililere hitap eden İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Dedeoğlu ise, İYİ Parti’nin Kahramanmaraş’ta yükselişe geçtiğini söyledi.

Dedeoğlu, “Hayırlı uğurlu olsun Elbistan’ımıza, Kahramanmaraş’ımıza. Mustafa Başkanımızın emekleri var. Bu emekleri hep beraber birleştirdiğimizde bir sinerji çıkacak ve seçimleri kazanacağız. Bu gayretle, 11 ilçemiz ve büyükşehir olmak üzere çok yüksek bir tempoyla koşturuyoruz. Bundan sonra da nasıl bir belediyecilik yapacağımızı bu toprağın çocukları olarak halkımıza anlatacağız. El değmedik, omuz değmedik insan bırakmayacağız. Moralimiz çok yüksek. Tek başına seçime girmemiz nedeniyle halkta çok büyük bir teveccüh var. Birlik ve beraberlik içerisinde kalelere bayrağımızı dikeceğiz” diye konuştu.

Programın son konuşmasını yapan İYİ Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mustafa Bölükbaşı da, uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, “Dün savunmadaydık, şimdi hücuma geçtik. Başımız dik, alnımız açık. Elbistan, bizi tanıyor. Halkımızdaki teveccühü görüyoruz. Bizim sırtımızda kambur yok. Çok emek vererek buralara geldik. Seçim irtibat büromuzu tuttuk. Elbistan’da kapı kapı gezeceğiz. Bu seçimleri kazanmaya çok yakınız. Diğerlerinin kavgalarını üzülerek izliyoruz. Biz, bundan sonra yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti adayları, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.