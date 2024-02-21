Elbistan’da altın ödüllü matematik olimpiyatı heyecanı

Elbistan Anadolu Lisesi koordinesinde tarafından ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik matematik olimpiyatı düzenlenecek. Olimpiyata katılmak isteyen öğrencilerin 1 Mart tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Olimpiyat, 6 Mart 2024 tarihinde Elbistan Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Olimpiyatta, öğrencilerin matematiksel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık becerilerini ölçecek sorular sorulacak. Sorular, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hazırlanacak.

Olimpiyatta dereceye giren öğrencilere altın hediye edilecek. Birinciye çeyrek altın, ikinciye gram altın, üçüncüye ise 1500 TL para ödülü verilecek. Ayrıca ilk 10'a giren öğrencilere de çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, olimpiyatın amacının, öğrencilerin matematik sevgisini artırmak ve onları akademik başarıya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Çetin, matematik olimpiyatının hazırlanmasındaki emek ve çabalarından dolayı Elbistan Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerini tebrik ederek, olimpiyata katılacak olan tüm öğrencilere başarılar diledi.