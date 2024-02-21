Nurhak'ta Mehmet Akif Ersoy masa tenisi turnuvası sona erdi

Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün vatan şairi Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlediği masa tenisi turnuvası sona erdi.

Çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. 14 gün süren ve ‘Türk’ün özü, Akif’in’ sözü mottosuyla düzenlenen turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Servet Karaca, turnuvanın amacının öğrenciler ve diğer yaş gruplarındaki vatandaşların hem spor yapmalarını hem de vatan şairini tanımalarını sağlamak olduğu belirtti.

Karaca, "Mehmet Akif Ersoy, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynamış, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmış büyük bir şairdir. Biz de onun anısına çeşitli turnuvalar düzenliyoruz. Öğrencilerimiz ve hemşerilerimiz hem masa tenisi oynayarak spor yaptılar hem de Mehmet Akif Ersoy'u daha yakından tanıma fırsatı buldular. Turnuvaya katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Karaca, diğer spor dallarındaki turnuvaların önümüzdeki günlerde devam edeceğini hatırlattı.