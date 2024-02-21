Erkılınç: Nitelikli yayınları ve istihdam olanaklarını koruyacağız

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, saha gerçeklerinden kopmadan olanla olması gereken arasındaki hassas dengeyi gözeterek, nitelikli yayınların haklarını ve sektördeki istihdam olanaklarını koruyacaklarını söyledi.

Basın İlan Kurumu 32. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın konuşması ile başladı.

Genel Kurul Üyelerini kurtuluşun ve büyük zaferin şehri Afyonkarahisar’a davet ederek ağırlayan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’na teşekkür eden Erkılınç, geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, bölgedeki basın kuruluşlarına verilen ve halen devam eden destekleri anlattı.

Deprem bölgesine 133 milyon TL’lik destek

Ülkeyi derin üzüntüye boğan depremler sonrasında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun da desteğiyle bölgedeki 130 gazete ve 58 internet haber sitesinin faaliyetlerini kolaylaştıran, ayakta kalmalarını sağlayan bir dizi tedbir aldıklarını belirten Erkılınç, “Fiili satış başta olmak üzere zorunlu ödevlerin bir kısmından muaf tuttuğumuz veya kolaylık sağladığımız süreli yayınlarımıza, deprem gününden yıl sonuna kadar 133 milyon Türk Lirası tutarında resmi ilan ve reklam desteği verdik. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren kolaylaştırıcı tedbirleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsayacak şekilde 4 ay daha uzattık. Nisan ayındaki Yönetim Kurulumuzda bu konuyu etraflıca tekrar değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

“Sahadaki gerçeklerden kopmayacağız”

“Görevde bulunduğumuz süre zarfında saha gerçeklerinden kopmayacağımızı, olanla olması gereken arasındaki hassas dengeyi gözeteceğimizi, bunu yaparken de nitelikli yayınların haklarını ve sektördeki istihdam olanaklarını koruyacağımızı hep vurgulaya geldik” diyen Erkılınç, bu bağlamda Yönetim Kurulu’nun en önemli teklifinin Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin tadiline ilişkin olduğunu söyledi.

Genel Kurula sunulan tekliflerle alakalı bilgiler veren Erkılınç, iletişim alanının dışındaki fakültelerden mezun ancak bu alanda yüksek lisans veya doktora yapmış olanları fikir işçisi kadrosuna doğrudan dâhil etmeyi hedeflediklerini kaydederek, “Böylece eğitim seviyesi, beşeri sermayesi yüksek fikir işçilerinin gazetecilik yapmasını sağlayarak daha kaliteli ve özgün içerik üretilmesini arzuluyor, sahadaki ‘çalıştıracak personel bulamıyoruz’ söylemine de gerçekçi bir çözüm sunuyoruz” dedi.

Haber sitelerinin gayretleri ödüllendirilecek

Genel Müdür Erkılınç, ikamet şartı, köşe yazıları, bekleme süresi, internet haber sitelerinin devri ve alan adlarının değişikliğine dair Yönetim Kurulu tekliflerini şu şekilde özetledi:

“Genel Kategoride yer alan internet haber sitelerinin, Türkiye’nin herhangi bir ilinde ikamet eden 4 fikir işçisini kadroya almalarına imkân tanıyoruz. Köşe yazarı kavramının içini boşaltmaya yönelik, herhangi bir toplumsal mevzuda fikir sunmayan, güncellikten ve günlük hayattan uzak, neredeyse tamamı alıntılardan oluşan yazılara yönetmelikle ‘dur’ diyoruz.

Kadro ve haber sayıları yüksek olduğu için bekleme süresini 6 ay içinde tamamlamak isteyen internet haber sitelerinin gerçekleştirmeleri zorunlu kılınan 4 katı asgari tekil ziyaretçi sayısını 2 kata düşürüyor ve sayfa görüntüleme sayısını da 2 kat olarak belirliyoruz. Düzenlemelerle yaklaşık bir yıldır büyük emek harcadıklarını yakından gözlemlediğimiz internet haber sitelerimizin gayretlerini ödüllendirmeyi düşünüyoruz.”

Haber sitelerinin devrini ve alan adı değişikliğini kolaylaştıracak düzenleme

Resmi ilan yayımlama hakkını haiz veya bekleme süresinde internet haber sitesi bulunmayan Bayburt, Çankırı ve Iğdır illerinde dijital yayıncılık sektörünün canlanması ve ilave istihdam oluşmasını teminen bekleme süresinin 6 aya indirileceğini kaydeden Erkılınç, “Yine benzer gerekçelerle sahada nitelikli yayıncılık yapan, bulundukları illerde marka bilinirliği yüksek haber sitelerinin sisteme dâhil edilmesi arzusuyla resmi ilan yayımlama hakkı bulunan internet haber sitelerinin devredilmesi ya da alan adlarının değiştirilmesine dair 2 yıl olan kısıtlamayı 1 yıla çekiyoruz. Böylece resmi ilan yayımlama hakkı bulunan ancak yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan internet haber siteleri ile yayıncılık anlamında iyi işler yapan fakat sisteme dâhil olmak isteyen internet haber sitelerinin güç birliği yapmasına imkan tanıyor; akılda kalması zor, yazımı uzun alan adlarının değiştirilmesinin önünü açıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yardım ve destekler yeniden düzenliyor

Geçtiğimiz yıl gazeteci derneklerine ve azınlık gazetelerine yapılması planlanan 800 bin Türk Lirasının Genel Kurul Üyelerinin oylarıyla deprem bölgesindeki gazetelere aktarıldığını hatırlatan Erkılınç, bu yıl da fonlar arasında geçiş yapmak suretiyle gazeteci derneklerine 700 bin, azınlık gazetelerine ise 300 bin Türk Lirası maddi kaynak aktarımı yapılmasının Genel Kurulun oylarına sunulduğunu kaydetti.

Basın mensuplarına ve basın kuruluşlarına yapılan desteklerin artırılmasına yönelik teklifleri anlatan Erkılınç, basın mensuplarının talepleri doğrultusunda faizsiz borç para miktarının 12 bin Türk Lirası’na yükseltileceğini, gazete işletmelerine verilen kredi desteğinde ise faiz oranı değişikliğine gidileceğini belirtti.

“Haksız, akıldan ve izandan yoksun suçlamaları muhatap almıyoruz”

Bir gazeteciler cemiyetinin deprem bölgesindeki basın kuruluşlarının sorunları konusunda hazırladığı rapordaki isnatları değerlendiren Erkılınç, gazetelerin veya gazetecilerin, eleştiri içeren, sorunları gündeme getiren içerikler ürettiklerinde resmi ilan kesintisi ile karşı karşıya kaldıklarının ve resmi ilan verilmemekle tehdit edildiklerinin iddia edildiğini söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde resmi ilanların dağıtımını gerçekleştiren tek merci vardır; o da Basın İlan Kurumu’dur. Dolayısıyla bu haksız, akıldan ve izandan yoksun suçlamaya, raporu muhatap aldığımdan değil, ancak sizleri ve kamuoyunu aydınlatmak adına maddeler halinde cevap vermek istiyorum” diyen Erkılınç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Birincisi; 6 Şubat depremlerinden sonra bölgedeki yayınlarımıza yönelik hiçbir şekilde denetleme ve inceleme yapılmamıştır. İkincisi; deprem öncesinde gerçekleşen ve mutlak suretle yaptırım gerektiren 10 yayınımıza ait ihlal dosyalarının tamamı, 11 Temmuz 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla herhangi bir müeyyide uygulanmadan kaldırılmıştır. Üçüncüsü; işlemsiz kaldırılan dosyaların dışında, bölgedeki 29 yayınımızın ihlal dosyaları önce süresiz ötelenmiş, sonrasında ise gerçek manada depremden etkilenmeyen iki ilimizdeki 11 gazeteye işlem yapılmıştır. Kurumumuz hiçbir döneminde yaptırım heveslisi olmamış, müeyyide peşinde koşmamıştır. Buna en güzel örnek; depremden önceki 1 yıl içinde, bölgedeki 130 yayından 103’ünü, 109 kez yazılı ve sözlü şekilde hatalarını düzeltmeleri için iyi niyetle uyarmamızdır. Şimdi ben huzurlarınızda açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hangi haber veya köşe yazısı üzerine resmi ilan verilmemekle tehdit edilen gazeteler veya gazeteciler kimlerdir bilmek istiyoruz. Öyle ya mesele resmi ilan olduğuna göre, bu tehdidi Kurumumuzdan birilerinin yapması gerekir, bu arkadaşımız veya arkadaşlarımız kimdir, öğrenmek istiyoruz. Kast edilen şayet resmi ilan değil de resmi reklam ise, aradaki farkı anlatmak ve bilgi eksikliklerini tamamlamak üzere bu raporu hazırlayanları Kurumumuza davet ediyoruz. Yaptıkları manipülasyona rağmen onları aydınlatmak isteriz.”

Şehitlerimiz, depremde kaybettiklerimiz ve Filistin için saygı duruşu

Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın konuşmasının sonrasında Divan Başkanı Prof. Dr. Zakir Avşar’ın daveti üzerine Genel Kurul Üyeleri, terör saldırılarında şehit düşen güvenlik görevlilerimiz, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile İsrail işgali altındaki Filistin’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.