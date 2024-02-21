Çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Elbistan’da, işledikleri çeşitli suçlardan toplam 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Karakol Komutanlığı, İstihbarat Kısım Amirliği ve JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına ve adalete teslim edilmesine yönelik operasyonlarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Jandarma ekipleri bu çerçevede; cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C. adlı hükümlünün, babaannesinin evinde saklandığı bilgisini aldı. Şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma ekipleri, basit yaralama, şantaj ve cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.Ç. adlı hükümlüyü de akrabasına ait evin ağır hasarlı bölümünde saklanırken yakaladı.

Her iki hükümlü de jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.