CHP’nin meclis üyesi adayları belli oldu

Elbistan’da, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliği için aday gösterdiği isimler belli oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediye meclis üyeliği için hazırladığı adayların listesini ilçe seçim kuruluna teslim etti.
CHP, Elbistan Belediye Başkanlığı için Av. Erkan Gürbüz’ü aday göstermişti. Gürbüz’ün adaylığında seçim yarışında belediye meclis üyeliği listesinde şu isimler yer aldı:
Naci Göçmen-Kontenjan
Musa Toraman-Kontenjan
Emre Gören-Kontenjan
1. Bünyamin Güneş Cerit
2. Gülabi Eren
3. Ramazan Taşdemir
4. Teyfik Çoğan
5. Mulla Kahraman
6. Hakan Demirel
7. Mehmet Pamuk
8. Ünal Yıldırım
9. Aziz Bingöl
10. Ali İbrahim Şahin
11. Özcan Yıldız
12. Adem Gündüz
13. Ramazan Yıldız
14. Ahmet Köker
15. Doğan Can Doğan
16. Doğan Kaba
17. Mahir Öksüz
18. Behzat Doğan
19. Bülent Gören
20. Ahmet Karadaş
21. Mustafa Değer
22. Derya Efe
23. Akif Kılınç
24. Süleyman Hamamcı
25. Nurullah Binbuğa
26. Ali Gül Çoban
27. İsmail Güneş
28. Dilan Kal.