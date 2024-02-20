20 Şub 2024 - 19:29- Güncel G:

CHP’nin meclis üyesi adayları belli oldu

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Elbistan’da, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliği için aday gösterdiği isimler belli oldu. Cumhuriyet...

CHP’nin meclis üyesi adayları belli oldu mask
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Elbistan’da, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliği için aday gösterdiği isimler belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediye meclis üyeliği için hazırladığı adayların listesini ilçe seçim kuruluna teslim etti.

CHP, Elbistan Belediye Başkanlığı için Av. Erkan Gürbüz’ü aday göstermişti. Gürbüz’ün adaylığında seçim yarışında belediye meclis üyeliği listesinde şu isimler yer aldı:

Naci Göçmen-Kontenjan

Musa Toraman-Kontenjan

Emre Gören-Kontenjan

1. Bünyamin Güneş Cerit

2. Gülabi Eren

3. Ramazan Taşdemir

4. Teyfik Çoğan

5. Mulla Kahraman

6. Hakan Demirel

7. Mehmet Pamuk

8. Ünal Yıldırım

9. Aziz Bingöl

10. Ali İbrahim Şahin

11. Özcan Yıldız

12. Adem Gündüz

13. Ramazan Yıldız

14. Ahmet Köker

15. Doğan Can Doğan

16. Doğan Kaba

17. Mahir Öksüz

18. Behzat Doğan

19. Bülent Gören

20. Ahmet Karadaş

21. Mustafa Değer

22. Derya Efe

23. Akif Kılınç

24. Süleyman Hamamcı

25. Nurullah Binbuğa

26. Ali Gül Çoban

27. İsmail Güneş

28. Dilan Kal.

20 Şub 2024 - 19:29 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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