- Çevre

İlk cemre havaya düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Kış aylarının sonu bahar aylarının müjdecisi olarak bilinen ilk Cemre havaya bugün düştü.

İlk cemre havaya düştü mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki 20 Şubat tarihi itibari ile havaya ikincisi 26-27 Şubat’ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart’ta toprağa düşecek.

‘Ateş’, ‘kor’, ‘köz’" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğü kabul edilen cemrenin, kış aylarının ardından önce havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Orta Asya’dan Arap coğrafyasına, Çin’den Yunanistan’a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.

20 Şub 2024 - 18:47 İHA Muğla- Çevre

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL