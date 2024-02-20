Ekinözü Kaymakamı Habib Güneyli görevine başladı  

Kaymakam Mesut Coşkun’un hayatını kaybetmesinin ardından İçişleri Bakanlığı’nca Ekinözü’ne atama yapıldı. Onikişubat Kaymakam refiki Habib Güneyli, Ekinözü’nün yeni kaymakamı olarak atandı. Kaymakam Güneyli, ilçedeki mesaisine başladı.

Kaymakam Habib Güneyli kimdir?

Kaymakam Habib Güneyli 1993 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Diyarbakır’da; lisans eğitimini ise 2016 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. İçişleri Bakanlığı'nın 2022 yılında açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavında başarılı olarak Diyarbakır Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Sırasıyla il merkez stajını Diyarbakır Valiliğinde, Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajını Nevşehir Valiliği Avanos ve Hacıbektaş Kaymakamlığında tamamladı. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Hatay ili Antakya ilçesinde koordinatör kaymakam olarak görevlendirildi. Akabinde Kahramanmaraş ili Onikişubat Kaymakamlığına Kaymakam refiki olarak atandı. Son olarak, İçişleri Bakanlığı Personel Müdürlüğünün onayı ile Ekinözü’ne atandı.