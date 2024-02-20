AK Parti adayı Murat Mercan’a coşkulu karşılama

Mercan, seçim çalışmalarına başlamadan önce, asri mezarlıktaki deprem şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.

Program, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Mehmet Bölükbaşı’nın konuşmasıyla başladı. Bölükbaşı, “Coşkulu kalabalığın kendilerini de heyecanlandırdığını belirterek, “İnşallah hep birlikte 31 Mart’ta sandıklara bu coşkumuz yansıyacaktır. Memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e, Elbistan’ımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Bayrağı devredeceğiz. Asrın felaketini yaşamış bir şehir Elbistan. Memleketimizin boynunu da belini de büktü. Biz de Allah’ın izniyle ayağa kalktık ve birbirimize kenetlendik. Ben bu toprakların evladı olmakla gurur duyuyorum. Seçimi de büyük bir coşkuyla kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Bu bayrak yarışında Murat Bey, yükü omuzlayacak. Allah yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan da; ‘Bismillah’ demek için toplandık diyerek, “Bizim için tüm mahalleler birdir. Hepsi bir bütündür. Hiçbiri birbirinden ayrı da değildir gayrı da değildir. 6 Şubat depremini unutmamız mümkün değil. Depremin yaşattığı acılar, yüzümüzde bir yara gibi duruyor. Aynaya baktığımızda, elimiz yüzümüze değdiğinde bu yarayı hissedeceğiz ama bu yaradan da ders alarak dimdik ama dikelmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Mercan, “Burada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Çıktığım bu yolda Genel Başkanım ve Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Elbistan için çalışacağım. Konteynerlerde yaşayan bir tek kardeşim kalmayıncaya kadar gece gündüz demeden uyumadan çalışacağım. Kararları hep beraber vereceğiz. Güçlü olalım, birlik olalım” şeklinde konuştu.

Programın son konuşmasını ise AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel yaptı.

Görgel, “Elbistan’da bir bayrak değişimi oluyor. Murat başkanıma hayırlı olsun. Elbistan’da bu sevgiyi görünce bu işi inşallah tamamlamışız. 31 Mart’a kadar dur durak bilmeden çalışacağız. Sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız. 31 Mart’tan sonra da şehrimizi birlikte yöneteceğiz” dedi.

Mercan, daha sonra seçim irtibat bürosunda tebrikleri kabul etti.