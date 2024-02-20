Elbistan’da 318 afetzede yeni yuvalarının anahtarını alıyor

Yeni yuvalarının anahtarını alan afetzedeler, ön borçlanma sözleşmesini imzalayarak evlerine taşınabilecek.

6 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Elbistan’daki yaklaşık 11 bin afetzededen 1538’i kurayla yeni konutlarını almaya hak kazanmıştı. Kura çekimi sonrasında, ismi çıkanlar, büyük bir heyecanla Karaelbistan’daki proje alanının yolunu tutmuş ve deprem endişesi taşımadan güvenle oturacakları dairelerini gezmişti. Kuradan 15 gün sonra ise, ilk anahtarlar teslim edilmeye başlıyor. Bugün itibariyle Elbistan’daki 318 hak sahibinin anahtarı verilecek. Hak sahipleri ile TOKİ arasında ön borçlanma sözleşmeleri imzalanacak.

İlerleyen günlerde de hak sahiplerinin cep telefonlarına mesajlar gönderilerek ön borçlanma sözleşmesi imzalamaya davet edilecek. Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından da vatandaşlar evlerine taşınabilecek.