Nurcan Yılmaz, görevinden istifa edip bağımsız meclis üyesi adayı oldu

Elbistan’a kadın eli değmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Elbistan’ımın kalkınması için canla başla mücadele edebilmek için bağımsız meclis üyesi olarak çalışacağım” dedi.

Elbistan Belediyesi Belediye Meclis Üyeliği için bağımsız adaylığını duyuran Nurcan Yılmaz, siyaseti ve şehre hizmetini parti rozeti takmadan sürdürmek istediğini söyledi.

Tüm Elbistanlıların desteğini isteyen ve şehri kalkındırmanın mücadelesi içinde olacağının altını çizen Yılmaz, “Kısa bir süre önce Yeniden Refah Partisi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım. Asrın felaketinin ardından memleketime Elbistan ve Elbistanlılara hizmet etmem gerektiği arzusu ile şehrimizin kalkınması için bağımsız meclis üyesi olarak canla başla mücadele edeceğim. Allahın izniyle bu göreve seçilmem halinde kadınların yönetimde söz sahibi olduğunda neler başarabileceğini ispatlamak istiyorum” diye konuştu.

Yılmaz, “Elbistan’a kadın eli değmesi gerekiyor. Bu düşünceden hareketle bağımsız belediye meclis üyesi adayı olarak çalışmalarıma başladım. İnşallah inandığım bu yolda kararlılıkla devam edeceğim. Tüm hemşerilerimizin ve özellikle de kadınlarımızın desteğini bekliyorum” ifadelerini kullandı.