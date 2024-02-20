İnsan Hakları Kurulu’ndan Elbistan emniyetine ziyaret

Elbistan Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurulu Başkanı Murat Şirinoğlu ile kurul üyeleri İsmail Bayazıt ve Himmet Göçer, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında nezarethane işlemleri ve genel işleyişin insan hakları kapsamında uygunluğu açısından denetimlerde bulundu.

Kurul üyeleri, 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem sonrasında hizmet binası ağır hasar alan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Bahçelievler Mahallesi’ndeki okul binası tahsis edilmişti. Yeni hizmet binasının inşası ise sürüyor. Yunus Emre Mahallesi’nde adliye yanındaki yeni binanın da önümüzdeki aylarda tamamlanması planlanıyor.

İnsan Hakları Kurulu’nun, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirdiği denetimlerde; nezarethane iş ve işlemlerin insan haklarına uygun olarak sürdürüldüğü ve yapılan iş ve işlemlerden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

İnsan Hakları Kurulu, denetim ve incelemelerin ardından Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz ve rütbeli personellerle bir süre görüş alışverişinde bulundu.