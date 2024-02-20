Gönüllü gençlerden taksicilere anlamlı jest  

İzmir’de, Oğuz Erge adlı taksicinin, aracına aldığı şahıs tarafından vurularak öldürülmesinin ardından bazı illerde de taksicilere yönelik şiddet olayları gerçekleşmişti. Elbistan Gençlik Merkezi’nin gençlik liderleri ve gönüllü gençleri de; bu tür istenmeyen olaylara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Gönüllü gençler, durakları ziyaret ederek hayırlı işler diledikleri taksicilere sıcak çay ve çikolata ikramında bulundu.

‘Soğuk havada üşümesin’ diyerek aracına aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’den dolayı da baş sağlığı dileyen gönüllü gençler, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Taksici esnafları da bu ikram ve duyarlılıklarından dolayı Elbistan Gençlik Merkezi’nin gençlik liderleri ile gönüllü gençlerine teşekkür etti.