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30 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine operasyon

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Kendilerini müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp gönderdikleri kodlarla telefonlarını hackledikleri vatandaşları 30 milyon lira dolandıran şebe...

30 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine operasyon
30 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine operasyon
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Kendilerini müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp gönderdikleri kodlarla telefonlarını hackledikleri vatandaşları 30 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtarak vatandaşların telefonlarına gönderdikleri kodlarla WhatsApp uygulamalarını ele geçirip telefon rehberlerinde ekli bulunan kişilere mesaj atarak para talebinde bulunulduğu yönündeki ihbar ve şikayetleri değerlendirdi. Yapılan titiz ve detaylı çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Çok sayıda ekibin katılımıyla Kahramanmaraş ve İstanbul’da belirlenen adresler eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, birçok vatandaşı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 9 şahıs; çok sayıda dijital materyal, yabancı uyruklu şahıslara ait birçok sim kart, 1 ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanırken, 8 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Şub 2024 - 13:15 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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