İYİ Parti’nin adayı başkanlık yarışından çekildi

İYİ Parti’nin Ekinözü Belediye Başkan adayı Şevki Özer, sağlık sorunları nedeniyle başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Büyük bir aşkla çıktığımız bu kutlu yolda yürümeye devam edebilmem, ciddi sağlık sorunlarım nedeniyle mümkün olmamıştır. Bu sebeple Ekinözü Belediye Başkan adaylığından çekilmek zorunda kaldım. Bu vesileyle, bu süreçte desteğini, emeğini, mesaisini, sevgisini, vefasını bizlerle paylaşan tüm hemşerilerime, dostlarıma, komşularıma, akrabalarıma, teşekkür ederim.

Beni adaylığa tensip buyuran İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi başta olmak üzere partimizin genel merkez, il ve ilçe yöneticilerine teşekkürlerimi sunar saygı, minnet ve ihtiramlarımı arz ederim. Önümüzdeki seçim sürecinin güzel ve yaralı ilçemize hayırlar getirmesini niyaz ederim” dedi.