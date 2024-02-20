Bağımsız aday Musa Demir: “Koltuğu yakmayacağız, temizleyeceğiz

Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, şeffaf belediyecilik vurgusu yaparak, “Biz, millet iradesinin teslim ettiği koltuğu yakmayacağız, karanlıkta bir şey kalmasın diye temizleyeceğiz” dedi.

Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, seçim çalışmalarını hızla sürdürüyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaş odaklı ziyaretler gerçekleştiren Demir, seçilmesi halinde toplumun tamamına hitap edecek projelerini anlatıp destek istiyor.

Demir’in dile getirdiği en önemli nokta ise, Elbistan’ın kanayan yarası olan işsizlik oluyor.

İşsizliğe çare ve çözüm sözü veren Demir, belediyecilikte ‘şeffaf yönetim’ anlayışına da dikkat çekiyor.

‘Karanlıkta hiçbir şey bırakmayacağız’ diyen Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, Elbistan’ı yatırım merkezi haline getireceklerinin altını çizdi.

Demir, şöyle devam etti:

“Belediyecilik bir öngörü işi olup uzman kadrolarımızla şeffaflık içinde şehrimizi hemşerilerimizle birlikte yöneterek bütün ihaleleri, meclis toplantılarını canlı yayında halkımızın izlemesine fırsat sunacağız. Karanlıkta hiç bir şey bırakmayacağız. Şehrimizi yatırım merkezi haline getirerek istihdam alanları açılmasına öncülük edeceğiz. İstihdamda öncelik Elbistan 'da ve çevre köylerde yaşayanlara verilecektir. Şehrimizi en kısa sürede ayağa kaldırıp geleceğe umutla bakan bir noktaya ulaştıracağız.”

Sosyal belediyecilikle de sorunları yerinde çözeceklerini anlatan Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, “Sosyal belediyecilikle yerinde sorunların çözümü adına belirli günlerde uzaktaki mahallelerimize ve yaşlılarımıza hizmeti mobil belediyecilikle ayaklarına götüreceğiz. Ayrıca yaşlılarımıza evde bakımları ev temizliği için de belediyemiz tarafından ekiplerimiz tarafından hizmet verecek. Her mahalleye taziye evleri inşa edeceğiz. Elbistan yıllardan beri kültür merkezinden yoksun bırakıldı. Kültür merkezi, tiyatro, sinema, kütüphane, konferans salonları ve belediye düğün salonları inşa edeceğiz. Dar gelirli gençlerimizden düğün salonu ücreti almayacağız.

Ve belediye başkanlığımızda millet iradesinin teslim ettiği koltuğu yakmak yerine şeffaf belediyecilik anlayışı ile koltuğu temizleyeceğiz” şeklinde konuştu.