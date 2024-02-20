- Ekonomi

Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 30,8790 liradan, euro ise 33,2510 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz fiyatları mask
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İstanbul Kapalıçarşı’da 30,8770 liradan alınan dolar 30,8790 liradan, 33,2490 liradan alınan euro ise 33,2510 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 30,86 liradan, euro ise 33,23 liradan satılmıştı.

20 Şub 2024 - 11:25 İHA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  İha

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