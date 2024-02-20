İspir: “Güçlendirilmeyen orta hasarlı binalarda oturanlar tahliye edilmeli”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Elbistan Temsilcisi Özgür İspir, son günlerdeki artçı depremlerin, güçlendirilmeyen bazı orta hasarlı binalarda hasarı arttırdığına dikkat çekerek, “Bu şekildeki binalarda kalanlar acilen tahliye edilmeli” dedi.

Son bir haftada 10’a yakın artçı deprem yaşandığını hatırlatan İMO Elbistan Temsilcisi Özgür İspir, bazı vatandaşların orta hasarlı ve güçlendirme yapılmayan binalarda oturmaya devam ettiğini hatırlattı.

Bu şekildeki yapılarla ilgili gerekli takip ve yasal prosedürleri yerine getirmeye gayret ettiklerini vurgulayan İspir, “Bazı binalar 3 katlı olsa deprem hasarının arttığını gözlemliyoruz. Orta ve ağır hasarlı evlerde kalanlar tahliye edilip güçlendirmeleri bitirilmelidir. Bina ağır hasar geçirmiş ise boşaltılmalıdır. Bu binalarda yaşanacak ölümlerden mal düşkünü bina sahipleri sorumludur. Kiracıların da bu konuda çok dikkatli olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İspir, güçlendirme konusunda da; “Yapı denetim firmalarıyla ilgili de yerel yönetim ve idarenin de ortak hareket ederek süreci hızlandırması, bu durumun çözümüne büyük katkı sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.