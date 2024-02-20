20 Şub 2024 - 09:46 - Spor

Lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe haftayı kayıpsız kapattı

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yapılan iki maçla tamamlandı. Haftaya lider giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, puan kaybı yaşamadı.