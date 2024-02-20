20 Şub 2024 - 09:10- Güncel G:

Cumhur İttifakı’nın meclis üyesi aday listesi belli oldu

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Elbistan’da, Cumhur İttifakı’nın 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliği için aday göstereceği isim listesi kulislere sızdı. AK Parti, MHP...

Cumhur İttifakı’nın meclis üyesi aday listesi belli oldu mask
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Elbistan’da, Cumhur İttifakı’nın 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliği için aday göstereceği isim listesi kulislere sızdı.

AK Parti, MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nda, belediye meclis üyeliği için aday belirleme sürecinde de sona gelindi.

Cumhur İttifakı, meclis üye sayısı kadar asil ve yedek liste hazırladı. İllerde oluşturulan taslak listelere AK Parti Genel Merkezi'nde, genel başkan yardımcılarının başkanlığında kurulan komisyonlarda nihai şekli verildi. Listeler şekillenirken AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ile çok sayıda toplantı yaptı.

Buna göre, Cumhur İttifakı’nın Elbistan Belediye Meclis Üyeliği için hazırladığı 31 kişilik listede, AK Parti’den kontenjanla birlikte 18 kişi yer aldı. MHP’li 12 isim listeye girerken Büyük Birlik Partisi’nden de 1 isim aday gösterildi.

Son şekli verilen meclis üyesi aday listesinin bugün seçim kuruluna teslim edilmesi bekleniyor.

Herhangi bir değişiklik yapılmazsa, Cumhur İttifakı’nın Elbistan’daki meclis üyesi aday sıralaması şu şekilde olacak:

Gökhan Eser-AK Parti (kontenjan)                                         

Dilek Çevik AK Parti (kontenjan)                                            

M. Nuri Günen AK Parti (kontenjan)                                       

Mücahit Doğan AK Parti                                                       

Feyzi Ergin MHP                                                                  

Tolgahan Bölükbaşı BBP                                                      

Cemil Bölükbaşı MHP                                                           

Erdal Kıraç AK Parti                                                             

Yusuf Kılınç MHP                                                                 

Seat Tontuş AK Parti                                                            

Hamit Şakalar AK Parti                                                         

Mustafa Öncel MHP                                                             

Aydın Gül AK Parti                                                               

Hakan Yinanç MHP                                                              

Emre Sarıoğlan AK Parti                                                       

Ali İhsan Yıldırım MHP                                                          

Mehmet Ali Buğday AK Parti                                                 

Ahmet Bilal Cehiz AK Parti                                                    

Esat Kılınç MHP                                                                   

Ali Havan AK Parti                                                                

Mehmet Yücel MHP                                                              

Gazali Yanık AK Parti                                                           

Hasan Hüseyin Basut MHP                                                   

Fatma Okur AK Parti                                                            

Mızrap Toparslan AK Parti                                                    

Ali Doğan MHP                                                                    

Ahmet Çağatay Çolak AK Parti                                             

Halil İğde MHP                                                                     

Bayram Gök AK Parti                                                           

Ömer Üstün MHP                                                                 

Ömer Seyirci AK Parti

20 Şub 2024 - 09:10 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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