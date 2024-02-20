Cumhur İttifakı’nın meclis üyesi aday listesi belli oldu

Elbistan’da, Cumhur İttifakı’nın 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliği için aday göstereceği isim listesi kulislere sızdı.
AK Parti, MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nda, belediye meclis üyeliği için aday belirleme sürecinde de sona gelindi.
Cumhur İttifakı, meclis üye sayısı kadar asil ve yedek liste hazırladı. İllerde oluşturulan taslak listelere AK Parti Genel Merkezi'nde, genel başkan yardımcılarının başkanlığında kurulan komisyonlarda nihai şekli verildi. Listeler şekillenirken AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ile çok sayıda toplantı yaptı.
Buna göre, Cumhur İttifakı’nın Elbistan Belediye Meclis Üyeliği için hazırladığı 31 kişilik listede, AK Parti’den kontenjanla birlikte 18 kişi yer aldı. MHP’li 12 isim listeye girerken Büyük Birlik Partisi’nden de 1 isim aday gösterildi.
Son şekli verilen meclis üyesi aday listesinin bugün seçim kuruluna teslim edilmesi bekleniyor.
Herhangi bir değişiklik yapılmazsa, Cumhur İttifakı’nın Elbistan’daki meclis üyesi aday sıralaması şu şekilde olacak:
Gökhan Eser-AK Parti (kontenjan)
Dilek Çevik AK Parti (kontenjan)
M. Nuri Günen AK Parti (kontenjan)
Mücahit Doğan AK Parti
Feyzi Ergin MHP
Tolgahan Bölükbaşı BBP
Cemil Bölükbaşı MHP
Erdal Kıraç AK Parti
Yusuf Kılınç MHP
Seat Tontuş AK Parti
Hamit Şakalar AK Parti
Mustafa Öncel MHP
Aydın Gül AK Parti
Hakan Yinanç MHP
Emre Sarıoğlan AK Parti
Ali İhsan Yıldırım MHP
Mehmet Ali Buğday AK Parti
Ahmet Bilal Cehiz AK Parti
Esat Kılınç MHP
Ali Havan AK Parti
Mehmet Yücel MHP
Gazali Yanık AK Parti
Hasan Hüseyin Basut MHP
Fatma Okur AK Parti
Mızrap Toparslan AK Parti
Ali Doğan MHP
Ahmet Çağatay Çolak AK Parti
Halil İğde MHP
Bayram Gök AK Parti
Ömer Üstün MHP
Ömer Seyirci AK Parti