Cumhur İttifakı’nın meclis üyesi aday listesi belli oldu

Elbistan’da, Cumhur İttifakı’nın 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclis üyeliği için aday göstereceği isim listesi kulislere sızdı.

AK Parti, MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nda, belediye meclis üyeliği için aday belirleme sürecinde de sona gelindi.

Cumhur İttifakı, meclis üye sayısı kadar asil ve yedek liste hazırladı. İllerde oluşturulan taslak listelere AK Parti Genel Merkezi'nde, genel başkan yardımcılarının başkanlığında kurulan komisyonlarda nihai şekli verildi. Listeler şekillenirken AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ile çok sayıda toplantı yaptı.

Buna göre, Cumhur İttifakı’nın Elbistan Belediye Meclis Üyeliği için hazırladığı 31 kişilik listede, AK Parti’den kontenjanla birlikte 18 kişi yer aldı. MHP’li 12 isim listeye girerken Büyük Birlik Partisi’nden de 1 isim aday gösterildi.

Son şekli verilen meclis üyesi aday listesinin bugün seçim kuruluna teslim edilmesi bekleniyor.

Herhangi bir değişiklik yapılmazsa, Cumhur İttifakı’nın Elbistan’daki meclis üyesi aday sıralaması şu şekilde olacak:

Gökhan Eser-AK Parti (kontenjan)

Dilek Çevik AK Parti (kontenjan)

M. Nuri Günen AK Parti (kontenjan)

Mücahit Doğan AK Parti

Feyzi Ergin MHP

Tolgahan Bölükbaşı BBP

Cemil Bölükbaşı MHP

Erdal Kıraç AK Parti

Yusuf Kılınç MHP

Seat Tontuş AK Parti

Hamit Şakalar AK Parti

Mustafa Öncel MHP

Aydın Gül AK Parti

Hakan Yinanç MHP

Emre Sarıoğlan AK Parti

Ali İhsan Yıldırım MHP

Mehmet Ali Buğday AK Parti

Ahmet Bilal Cehiz AK Parti

Esat Kılınç MHP

Ali Havan AK Parti

Mehmet Yücel MHP

Gazali Yanık AK Parti

Hasan Hüseyin Basut MHP

Fatma Okur AK Parti

Mızrap Toparslan AK Parti

Ali Doğan MHP

Ahmet Çağatay Çolak AK Parti

Halil İğde MHP

Bayram Gök AK Parti

Ömer Üstün MHP

Ömer Seyirci AK Parti