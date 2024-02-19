Kazada ölen polis memurunun cenazesi düzenlenen törenle memleketine gönderildi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Furkan Erkuş (25) idaresindeki 01 AGA 962 plakalı otomobil, gece geç saatlerde Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Hastane Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak takla atmış ve daha sonra dere yatağına yuvarlanmıştı. Meydana gelen kazada polis memuru Furkan Erkuş olay yerinde hayatını kaybetmiş ve araçta bulunan Çevik Kuvvet Müdürlüğü kadrosunda komiser olarak görevli Güven K. yaralanmıştı. Cenazesi ekipler tarafından çıkarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Furkan Erkuş’un cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Çevik Kuvvet Müdürlüğüne getirilerek tören düzenlendi.

Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kurum müdürleri, STK temsilcileri, polis ve jandarma ekipleri ile hayatını kaybeden Furkan Erkuş’un yakınları katıldı. Burada düzenlenen tören ve duaların ardından Furkan Erkuş’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Elazığ’a gönderildi.

Öte yandan Furkan Erkuş’un babasının yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybettiği, annesinin ise kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.